Femminicidio a Bergamo Valentina Sarto uccisa in casa a coltellate arrestato il marito | ‘Sposati da un anno’

A Bergamo, una donna è stata uccisa in casa con diverse coltellate. L'aggressore è il marito, che è stato arrestato e ha tentato il suicidio subito dopo l'omicidio. La vittima si chiamava Valentina Sarto, aveva un anno di matrimonio con Vincenzo Dongellini. La scena si è svolta all’interno dell’abitazione della coppia, senza altri coinvolti.

Chi era Valentina Sarto, uccisa nella sua casa a Bergamo, Vincenzo Dongellini ha tentato il suicidio. Si chiamava Valentina Sarto, aveva 42 anni ed era originaria di Bologna. È lei la vittima dell’ennesimo femminicidio consumato tra le mura domestiche, questa volta a Bergamo, in via Pescaria. Una vita spezzata all’interno della propria abitazione, nel luogo che dovrebbe rappresentare sicurezza. Era sposata da meno di un anno con Vincenzo Dongellini, 49 anni di Imola, ma la loro relazione durava da circa dieci anni. L’uomo era padre di una figlia avuta da una precedente relazione. Una storia apparentemente normale, finita nel modo più tragico. Cosa è successo nell’appartamento: la ricostruzione dell’omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio a Bergamo, Valentina Sarto uccisa in casa a coltellate, arrestato il marito: ‘Sposati da un anno’ Articoli correlati Femminicidio Bergamo, uccisa donna a coltellate dal marito: uomo arrestatoL'uomo è attualmente sorvegliato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII a causa di alcune ferite superficiali, che potrebbero essere state... Leggi anche: Femminicidio a Bergamo in via Pescaria, donna uccisa a coltellate in casa dal marito che poi tenta il suicidio Aggiornamenti e notizie su Valentina Sarto Argomenti discussi: Bergamo, Valentina Sarto uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini: l'uomo ha poi tentato il suicidio. Femminicidio a Bergamo, Valentina Sarto uccisa dal marito: I vicini spesso sentivano le urla dalla casaValentina Sarto, 42 anni, uccisa dal marito a Bergamo. Vicini raccontano di urla frequenti. Uomo arrestato, indagini in corso. la7.it Femminicidio a Bergamo, la vittima si chiamava Valentina Sarto: lavorava nel bar dello stadioSi chiamava Valentina Sarto la donna di 42 anni uccisa questa mattina dal marito 50enne nella loro abitazione di via Pescaria a Bergamo ... fanpage.it