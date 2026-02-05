L’Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone rafforzano il loro accordo sui minerali critici. Dopo la riunione di Washington, i tre blocchi puntano a coordinarsi meglio per garantire le forniture, coinvolgendo anche altri paesi come India, Corea del Sud e Congo. La Corte dei conti invece mette in guardia sulle vulnerabilità dell’UE, evidenziando problemi nelle catene di approvvigionamento.

MIlano, 5 febbraio 2026 – Unione europea, Stati Uniti e Giappone hanno annunciato la volontà di rafforzare il coordinamento sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici, dopo la riunione che si è tenuta mercoledì a Washington in occasione della ministeriale dedicata ai minerali essenziali, a cui hanno preso parte i rappresentanti di 55 Paesi, tra cui – oltre ai principali Paesi UE – anche India, Corea del Sud, Australia, Thailandia, Corea del Sud e Repubblica democratica del Congo. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente competizione geopolitica per il controllo delle materie prime strategiche, considerate sempre più centrali per la sicurezza economica, industriale e nazionale delle principali economie avanzate in un mercato sostanzialmente dominato dalla Cina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Minerali critici, l’asse UE-Usa-Giappone accelera mentre la Corte dei conti denuncia le vulnerabilità dell’UE

La riunione di cinquanta Paesi a Washington ha messo in luce l'intenzione di rafforzare la collaborazione internazionale sui minerali critici e le terre rare.

Gli Stati Uniti si muovono per mettere in sicurezza le materie prime critiche, destinando quasi 12 miliardi di dollari a creare una riserva strategica.

