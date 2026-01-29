Dobbiamo venire a casa a controllare gli animali | l'avviso dell'Asl di Roma che nasconde una truffa

Il Servizio Veterinario della Asl Roma 1 avvisa i cittadini di non credere a un falso avviso che gira nel III Municipio. Qualcuno sta cercando di truffare le persone fingendosi incaricato dei controlli sugli animali domestici. La Asl chiarisce che nessun controllo è in programma e invita i proprietari a stare attenti.

