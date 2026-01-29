Dobbiamo venire a casa a controllare gli animali | l'avviso dell'Asl di Roma che nasconde una truffa
Il Servizio Veterinario della Asl Roma 1 avvisa i cittadini di non credere a un falso avviso che gira nel III Municipio. Qualcuno sta cercando di truffare le persone fingendosi incaricato dei controlli sugli animali domestici. La Asl chiarisce che nessun controllo è in programma e invita i proprietari a stare attenti.
Il Servizio Veterinario della Asl Roma 1 mette in guardia su un falso avviso comparso nel III Municipio: "Nessun controllo agli animali domestici".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Asl Roma
Il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo spostato al Loreto Mare per lavori, l’Asl: “Non si sa quando partono”
Il mistero della “vespa zigzag” che genera solo esemplari femmine: chi è l’argide dell’olmo che devasta gli alberi
L'argide dell'olmo è un parassita che colpisce gli alberi di olmo, diffuso anche in Italia e in Europa.
Ultime notizie su Asl Roma
Argomenti discussi: L’ultima frontiera della truffa. Il finto carabiniere e la targa clonata: Dobbiamo controllare i gioielli; Hanno fatto una rapina con un’auto con la sua targa, gliel’hanno clonata: allarme per la nuova truffa; Team Altamura, Mangia avverte: Per venire fuori da una partita così bisogna essere perfetti; Salernitana, Lescano: Ecco cosa mi ha convinto, non dobbiamo porci obiettivi.
Dobbiamo venire a casa a controllare gli animali: l’avviso dell’Asl di Roma che nasconde una truffaIl Servizio Veterinario della Asl Roma 1 mette in guardia su un falso avviso comparso nel III Municipio: Nessun controllo agli animali domestici ... fanpage.it
"La memoria dell’umanità per le sofferenze patite è meravigliosamente breve. La sua immaginazione per le sofferenze a venire è quasi minore ancora. Questa insensibilità dobbiamo combattere. Poiché l’umanità è minacciata da guerre rispetto alle quali quell - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.