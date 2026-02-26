Nonno entra in classe e schiaffeggia un bimbo che infastidisce la nipote | informate le forze dell'ordine

Un uomo è entrato in una scuola a Voghera (Pavia) e ha schiaffeggiato un bambino perché, a suo dire, avrebbe bullizzato la nipote. Del caso, sono state informate anche le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Prof rimprovera un’alunna in una scuola di Foggia, il padre della ragazza entra in classe e lo schiaffeggiaUn docente di lingua e letteratura inglese è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre di un'alunna a Foggia.

Accoltellato da uno sconosciuto chiama le forze dell’ordine: carabinieri entrano in casa sfondando la portaUn uomo di 40 anni è stato accoltellato in casa a Priaruggia (Genova) e ha allertato le forze dell'ordine.

