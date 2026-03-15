A pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar 2026, Ryan Coogler presenta il suo nuovo film intitolato I Peccatori. La pellicola, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, si distingue per aver sfidato i generi tradizionali, trasformando elementi del blues e scene di sangue in un grido di libertà. Tra le 16 candidature, il film si posiziona tra i favoriti alla vittoria.

Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente. “Continua a ballare con il diavolo. un giorno ti seguirà fino a casa”. Dopo aver esplorato il mondo Marvel, Ryan Coogler porta sul grande schermo una storia ambiziosa, esplorando temi come il razzismo e la criminalità attraverso gli elementi del genere horror. Tutto ha inizio negli anni ’30 con due fratelli che, tornati nella loro città natale, vogliono investire i soldi guadagnati – dopo anni di servizio agli ordini del gangster Al Capone – per aprire un juke joint. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I Peccatori: Ryan Coogler trasforma il Blues e il sangue in un grido di libertà

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Ryan Coogler indossa una chitarra intrecciata tra i capelli per rappresentare #Sinners agli #Oscar2026 - facebook.com facebook

È finita con un onorevole 6 a 4. Sei Oscar per il meraviglioso “Una battaglia dopo l'altra” di Paul Thomas Anderson, fra cui miglior film e miglior regia. Quattro al fiammeggiante “Sinners – I peccatori” di Ryan Coogler x.com