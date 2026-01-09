Gelicidio oggi a Bologna che cos’è il fenomeno che trasforma le strade in ghiaccio

Il gelicidio è un fenomeno meteorologico che si verifica quando la pioggia ghiacciata si forma e solidifica su superfici fredde, creando strati di ghiaccio. A Bologna, in queste giornate di maltempo e basse temperature, il gelicidio ha trasfor­mato le strade in lastre di ghiaccio, rendendo difficile la circolazione e richiedendo interventi di gestione del ghiaccio e della sicurezza.

Bologna, 9 gennaio 2026 – Pioggia ghiacciata, graupel e gelicidio tra città e provincia di Bologna. La neve, il maltempo e le temperature rigidissime che si sono abbattute su Bologna (e in regione) negli ultimi giorni hanno lasciato strascichi col fenomeno del gelicidio di cui si hanno segni evidenti anche nella giornata di oggi come testimoniano video nella zona vicino allo stadio. Un fenomeno pericoloso. Infatti, le temperature sotto zero che hanno attanagliato anche la pianura fanno sì che la pioggia si congeli appena tocchi il suolo. Il gelicidio è un fenomeno naturale molto pericoloso perché può provocare brutte cadute in chi va a piedi o in bicicletta e incidenti per chi usa l'auto. Nella mattinata di venerdì 9 gennaio 2026, la SITAF ha chiuso l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, nella tratta tra gli svincoli Avigliana Ovest e Chianocco, a causa della pioggia ghiacciata (gelicidio).

