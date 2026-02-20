Rapina in pieno giorno con caschi mazze ed estintori | bottino da 60 mila euro al centro commerciale Torresina di Roma

Una banda armata ha assaltato la gioielleria Stroili nel centro commerciale Torresina a Roma, causando il più grande colpo di giornata. I ladri, coperti da caschi e armati di mazze e estintori, sono entrati nel negozio e hanno messo a soqquadro i espositori. Durante la rapina, hanno preso gioielli per un valore stimato di 60 mila euro. La scena si è svolta sotto gli occhi increduli dei clienti e dei dipendenti, prima di fuggire via a bordo di un’auto rubata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Rapina dal valore di 60 mila euro in pieno giorno alla gioielleria Stroili nel centro commerciale Torresina, a Roma. Erano da poco passate le 13:30 di mercoledì 18 febbraio, quando una banda di quattro rapinatori ha sorpreso i dipendenti di Stroili Oro, per poi scappare con la refurtiva. I quattro, a volto coperto e armati di mazze ed estintori, sono entrati nella galleria commerciale che si trova in via Andrea Barbato, per poi entrare nello store di Stroili Oro: hanno minacciato i dipendenti e hanno spaccato le vetrine, rubando oro, gioielli e monili. Il bottino ammonterebbe a circa 60 mila euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapina in pieno giorno con caschi, mazze ed estintori: bottino da 60 mila euro al centro commerciale Torresina di Roma Leggi anche: Caschi, estintori e mazze: rapinatori alla gioielleria del centro commerciale. Bottino da 60mila euro Leggi anche: Caschi, estintori e mazze: rapinatori alla gioielleria del centro commerciale. Bottino da 60mila eur Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rapina in pieno giorno a Toys in via Furini: paura tra commercianti a Legnaia; Roma, rapina choc in pieno giorno: con spranghe ed estintori?????? rubano 60mila euro di gioielli sotto gli occhi dei clienti; Caschi, estintori e mazze: rapinatori alla gioielleria del centro commerciale. Bottino da 60mila euro; Furto in via Nazionale, Ceccardi: Donna rapinata in pieno giorno da un cittadino straniero. Roma, rapina choc in pieno giorno: con spranghe ed estintori rubano 60mila euro di gioielli sotto gli occhi dei clienti«Christian chiama! Chiama qualcuno! Chiama che so’ pischelli!». La commessa che urla, il suono dell’antifurto che riecheggia nei corridoi e il rumore dei vetri infranti ... ilmessaggero.it Colpo da 60mila euro in gioielleria: vetrine sfondate con gli estintori, caccia a quattro banditiUna rapina da film, all’ora di pranzo di mercoledì all’interno di un centro commerciale in zona Torresina. Secondo quanto ... msn.com Rapina all’ufficio postale pieno di clienti a Giugliano - facebook.com facebook