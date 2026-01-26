Il Comitato Famiglie Sospese torna a sottolineare le difficoltà di chi, dopo aver acquistato casa, attende ancora di poterla occupare. In un momento di incertezza, i cittadini chiedono ai politici di concentrarsi sulle soluzioni concrete, evitando parole vuote o role da influencer. La loro richiesta è semplice: trovare risposte chiare e praticabili per risolvere le problematiche legate all'urbanistica e garantire il diritto alla casa.

Milano, 26 gennaio 2026 – Torna a far sentire la propria voce il Comitato Famiglie Sospese, che unisce i cittadini che hanno comprato casa ma non riescono a entrarne in possesso a causa delle inchieste sull' urbanistica. “Dopo il dissequestro di via Anfiteatro, – si legge in una nota – siamo tornati con una conferenza stampa davanti al Palazzo di Giustizia. È ormai evidente, come sottolineato da tutti i soggetti coinvolti, che sia necessaria una definizione chiara e definitiva del quadro normativo". MILANOPOLY: presidio dei residenti davanti al tribunale MILANO, 26 GENNAIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA E proprio davanti al tribunale, in corso Porta Vittoria, il Comitato ha allestito una sorta di Monopoly, ma in una versione più ironica del gioco da tavola, che riporta la scritta: “Milanopoly: gioca con la vita delle persone”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, Famiglie Sospese in presidio: “I politici non facciano gli influencer ma trovino soluzioni”

