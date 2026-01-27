Cristiana Anania, ex partecipante di Uomini e Donne, ha già lasciato il programma. Le immagini della sua scelta non sono ancora state trasmesse su Canale 5, mantenendo un certo riserbo sull’esito finale. In questo contesto, si attende la messa in onda per conoscere i dettagli della sua decisione e l’evoluzione della sua vicenda nel programma.

Cristiana Anania ha lasciato già Uomini e Donne ma le immagini non sono andate ancora in onda su Canale 5. Per questo è aumentata la curiosità dei telespettatori, pronti a vivere in tv l’epilogo del trono e tutte le emozioni che porta con sé. Dopo settimane di alti e bassi, confronti e complicità cresciuta puntata dopo puntata, ora c’è finalmente una data per la messa in onda della scelta. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, l’appuntamento è molto vicino. Famosa coppia di U&D denuncia i gravi furti subiti Uomini e Donne: l’attesa dei fan per il finale del trono. Tra i momenti più seguiti della stagione di Uomini e Donne c’è senza dubbio la scelta della tronista, e il percorso di Cristiana Anania ha coinvolto molti telespettatori. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cristiana Anania: quando va in onda la scelta

Approfondimenti su Uomini e Donne

Durante la registrazione odierna di Uomini e Donne, si è ufficialmente concluso il percorso di Cristiana Anania sul trono.

Cristiana Anania si appresta a fare la sua scelta a Uomini e Donne.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta

Ultime notizie su Uomini e Donne

Argomenti discussi: Cristiana: Son pronta a fare la scelta! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, prime segnalazioni su Cristiana ed Ernesto dopo la scelta (FOTO); Uomini e Donne, Cristiana: Sono pronta a fare la scelta; Uomini e Donne: prima segnalazione su Cristiana ed Ernesto dopo la Scelta!.

Quando va in onda la scelta di Cristiana Anania ed Ernesto Passaro a Uomini e Donne?/ Arriva la dataSvelata la data della messa in onda della scelta di Cristiana Anania ed Ernesto Passaro a Uomini e Donne: ecco quando va in onda. ilsussidiario.net

Uomini e Donne: il bacio tra Cristiana ed Ernesto accende lo studioScopri cosa è accaduto nella puntata di Uomini e Donne, con il bacio tra Cristiana ed Ernesto e le emozioni in studio. mondotv24.it

«Voglio essere libera di vivere questo percorso come sento, senza sentirmi soffocata». La frase di Cristiana Anania riassume perfettamente il clima della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 20 gennaio 2026 su Canale 5. L’episodio si è ap - facebook.com facebook