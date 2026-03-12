Sara Gaudenzi, tronista di Civitavecchia, ha deciso di abbandonare il suo ruolo nel programma Uomini e Donne durante la registrazione di oggi. Nella puntata, ha scelto un corteggiatore con cui proseguirà al di fuori delle telecamere, concludendo così il suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi. La sua decisione segna la fine del suo percorso in televisione.

Fine del trono per Sara Gaudenzi. Nella registrazione odierna di Uomini e Donne, la tronista di Civitavecchia ha scelto il corteggiatore che intende conoscere al di là delle telecamere, mettendo di fatto il punto definitivo al suo percorso nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Arrivata nel programma in qualità di corteggiatrice di Flavio Ubirti e poi ‘promossa’ al ruolo di tronista in tempi record, Sara ha scelto di vivere una storia, a telecamere spente, con Alessio Rubeca, preferendolo a Matteo Stratoti, l’altro corteggiatore rimasto nel suo parterre. Entrambi i ragazzi sono arrivati a Uomini e Donne a poche settimane dalla fine del trono, caratterizzato da diversi abbandoni che hanno messo in seria difficoltà la Gaudenzi, incerta fino all’ultimo su chi scegliere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

