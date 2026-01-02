Uomini e Donne | la scelta di Flavio Ubirti quando andrà in onda?

Quando andrà in onda la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? I fan attendono con interesse la trasmissione della registrazione, avvenuta prima di Natale. La puntata sarà trasmessa nelle prossime settimane, offrendo agli spettatori l'opportunità di scoprire come si concluderà il percorso di Flavio. Restate aggiornati per conoscere la data ufficiale di messa in onda.

I fan di Uomini e Donne attendono con trepidazione di vedere la scelta di Flavio Ubirti, registrata prima di Natale. Il tronista ha deciso di scegliere Nicole Belloni, che ha risposto di sì, ma la puntata non è ancora stata trasmessa. Il programma, infatti, si è preso una pausa natalizia e tornerà solo a gennaio 2026. Al momento la redazione non ha comunicato una data precisa, ma il ritorno è confermato attraverso il profilo Instagram ufficiale di Uomini e Donne. Possibili date per il ritorno in tv. Secondo le indiscrezioni, la puntata della scelta potrebbe andare in onda mercoledì 7 gennaio, subito dopo la Befana, oppure lunedì 12 gennaio, come primo appuntamento settimanale del 2026. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

