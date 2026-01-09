40 milioni di fedi in 100 anni | nel 2026 un secolo di vita di Unoaerre

Nel 2026, Unoaerre raggiunge un importante traguardo: 100 anni di attività. Fondata il 15 marzo 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, l’azienda ha accompagnato generazioni di clienti con creazioni di gioielleria di qualità. In quasi un secolo, sono state realizzate oltre 40 milioni di fedi e simboli di affetto, testimonianza della solidità e della tradizione che continuano a caratterizzare il suo percorso.

Unoaerre annuncia il proprio centenario. L'azienda è stata infatti fondata il 15 marzo del 1926 da parte di Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. con il nuovo anno arriva quindi un traguardo storico un momento per descriverne la storica produzione e volgere lo sguardo al futuro. "In un secolo di storia.

