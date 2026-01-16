Julio Velasco a San Donà per le panterine dell' Imoco
Il 14 e 15 aprile, Julio Velasco, noto allenatore della nazionale femminile di pallavolo, ha visitato San Donà per seguire le giovani atlete dell'Imoco Volley, in particolare la squadra under 18 del Volley Pool Piave. L'evento ha rappresentato un'occasione di confronto e crescita per le giovani promesse, sotto l'attenzione di una figura di riferimento nel panorama pallavolistico italiano.
L'allenatore della nazionale femminile di pallavolo Julio Velasco, il 14 e 15 è stato a San Donà, per seguire la squadra under 18 del Volley Pool Piave, le giovanili dell'Imoco di Conegliano. Per l'allenatore della squadra campione olimpica e del mondo in carica, un modo per osservare alcuni dei.
