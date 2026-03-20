Universita’ | protocollo tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui per diritto a salute visiva

Una nuova collaborazione tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e la CRUI mira a garantire il diritto alla salute visiva agli studenti universitari provenienti da famiglie con un reddito Isee basso. Il protocollo prevede iniziative e servizi dedicati per assicurare l'accesso alle cure oculari, coinvolgendo le università e le strutture sanitarie sul territorio. L’obiettivo è sostenere gli studenti che incontrano difficoltà nel curare la vista.

Offrire agli studenti universitari provenienti da famiglie con un reddito Isee particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando necessario, occhiali da vista: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane. L’accordo è stato presentato a Roma alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Il valore del benessere studentesco. “Il benessere degli studenti non è un principio astratto, ma una priorità concreta a cui dare forma con interventi mirati. Garantire l’accesso a servizi essenziali come le visite oculistiche significa rimuovere ostacoli che possono incidere sulla qualità dello studio, sulla salute e sulle opportunità di ciascuno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Universita’: protocollo tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui per diritto a salute visiva Articoli correlati Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva(Adnkronos) – Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito ISEE particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche... La Fondazione Diritto e Salute lancia un messaggio chiaro: la salute deve tornare al centroUn evento aperto in Campania per il primo passo di un percorso partecipativo nel segno del diritto universale della Salute e nella necessità di una... Una raccolta di contenuti su Fondazione OneSight EssilorLuxottica Temi più discussi: Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui siglano protocollo; Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva; Salute e diritto allo studio, Aurigemma inaugura il Campus visivo a Tor Vergata. Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva(Adnkronos) – Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito ISEE particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando necessario, occhiali da vista: è questo l ... msn.com Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui siglano protocolloPer la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia il 2026 segna l'avvio del programma Campus Visivo, un'iniziativa con cui la Fondazione rinnova il proprio impegno a favore degli studenti universitar ... ansa.it #NAPOLI Inaugurata a Secondigliano la clinica oculistica gratuita della Fondazione OneSightt EssilorLuxottica Italia. Dal 9 al 27 marzo oltre 600 persone fragili potranno beneficiare di visite oculistiche gratuite e ricevere occhiali da vista. #NANOTV #Theback - facebook.com facebook