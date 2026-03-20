Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui protocollo su diritto alla salute visiva

La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui ha firmato un protocollo dedicato al diritto alla salute visiva. L’accordo prevede l’assistenza agli studenti universitari provenienti da famiglie con un reddito ISEE basso, garantendo loro accesso a servizi di cura e occhiali. L’iniziativa coinvolge enti e strutture che si occupano di promuovere il benessere visivo tra i giovani.

(Adnkronos) – Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito ISEE particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando necessario, occhiali da vista: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane, presentato a Roma alla presenza del Ministro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati La Fondazione Diritto e Salute lancia un messaggio chiaro: la salute deve tornare al centroUn evento aperto in Campania per il primo passo di un percorso partecipativo nel segno del diritto universale della Salute e nella necessità di una... Leggi anche: Liste d’attesa, Modoni (Forza Italia): "Le AUSL garantiscano il diritto alla salute" Tutti gli aggiornamenti su Fondazione OneSight EssilorLuxottica Temi più discussi: Campus Visivo: clinica oculistica temporanea a Roma Tor Vergata con OneSight Essilor Luxottica; OneSight EssilorLuxottica Italia apre clinica gratuita a Napoli; Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui siglano protocollo; Visite oculistiche e occhiali gratis: l'iniziativa nel quartiere napoletano. Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visivaOffrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito ISEE particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando necessario, occhiali da vista: è questo l’obiettivo del ... adnkronos.com Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui siglano protocolloPer la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia il 2026 segna l'avvio del programma Campus Visivo, un'iniziativa con cui la Fondazione rinnova il proprio impegno a favore degli studenti universitar ... ansa.it #NAPOLI Inaugurata a Secondigliano la clinica oculistica gratuita della Fondazione OneSightt EssilorLuxottica Italia. Dal 9 al 27 marzo oltre 600 persone fragili potranno beneficiare di visite oculistiche gratuite e ricevere occhiali da vista. #NANOTV #Theback - facebook.com facebook