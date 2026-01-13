Università rettore Tor Vergata | Per studenti Medicina Tirana tasse su base Isee

Il rettore dell’Università Tor Vergata ha confermato che, per gli studenti di Medicina a Tirana, le tasse saranno calcolate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Questa decisione riguarda anche la sede universitaria di Tirana, presso l’Università Nostra Signora di Buon Consiglio, e mira a garantire una maggiore equità nella disciplina delle tasse, in linea con le preoccupazioni espresse dal ministro Bernini.

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo compreso la preoccupazione del ministro Bernini nella richiesta di uniformità di tassazione anche per Tirana, nostra sede all'estero presso l'Università Nostra Signora di Buon Consiglio. Con l'ateneo albanese abbiamo un accordo di joint degree per il corso di laurea congiunto in Medicina e Chirurgia e lì la nostra sede all'estero è stata accreditata per accogliere 220 studenti. L'importo elevato rispetto alla tassazione universitaria italiana è quanto l'Università Nostra Signora di Buon Consiglio aveva chiesto ai propri iscritti in questo anno accademico. Grazie a una interlocuzione positiva del nostro Ateneo con l'Ateneo di Tirana, gli studenti di Medicina e Chirurgia che studiano presso la sede di Tirana di Tor Vergata avranno rimodulata la loro tassazione universitaria secondo i criteri italiani legati all'Isee". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università, rettore Tor Vergata: "Per studenti Medicina Tirana tasse su base Isee" Leggi anche: Rettore Tor Vergata: "Orgogliosi di accogliere studenti da zona guerra" Leggi anche: Progetto Iupals, in arrivo primi 2 studenti palestinesi università Tor Vergata La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Università, rettore Tor Vergata: "Per studenti Medicina Tirana tasse su base Isee" - "Abbiamo compreso la preoccupazione del ministro Bernini nella richiesta di uniformità di tassazione anche per Tirana, nostra sede all'estero presso l'Università Nostra Sig ... iltempo.it

Studenti di Medicina finiti in Albania con tasse alle stelle, la ministra Bernini interviene: «Sbagliato, ho chiamato il rettore e ho chiesto una revisione» - La ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, attacca l’università Tor Vergata di Roma per le tasse da 9. open.online

Medicina, caos sulla sede di Tirana. Bernini: «Tor Vergata sbaglia, tasse troppo alte» - La ministra dell’Università critica l'elevata tassazione a Tirana, chiedendo una revisione per garantire il diritto allo studio ... ilsole24ore.com

Premio Pitagora al rettore Unical, Greco: Università sempre più vicina a Crotone - Il Crotonese - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.