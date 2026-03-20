Università Del Vecchio Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia | Un onore difendere il diritto alla vista’

Un rappresentante di una fondazione che si occupa di salute visiva ha dichiarato che si sente onorato di difendere il diritto alla vista e ha descritto una giornata come molto emozionante. Ha aggiunto che questa occasione segna l'inizio di un progetto importante, radicato nel cuore e nell'identità della loro organizzazione. L'evento ha coinvolto persone e iniziative dedicate a questa causa.

(Adnkronos) – "Una giornata molto emozionante, una giornata che sancisce l'inizio di un progetto che sta nel nostro cuore ed è nel Dna della nostra azienda, un progetto che si occupa di difendere il diritto alla vista, un diritto, appunto, ma anche un onore". Lo ha detto Leonardo Maria Del Vecchio, presidente della Fondazione OneSight. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Universita’: protocollo tra Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Crui per diritto a salute visivaOffrire agli studenti universitari provenienti da famiglie con un reddito Isee particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando... Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva(Adnkronos) – Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito ISEE particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche... Contenuti e approfondimenti su Del Vecchio Temi più discussi: Leonardo del Vecchio, l'Università Bocconi dedica un edificio al fondatore di Luxottica; Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia-Crui, protocollo su diritto alla salute visiva; Al Teatro Civico di Alghero stasera Roberto Abbiati con Il vecchio e il marlin; Fondazione MUS.E, gli appuntamenti per la Settimana del Fiorentino. Università, Del Vecchio (Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia): Un onore difendere il diritto alla vista'Roma, 20 mar. (Adnkronos Saute) - Una giornata molto emozionante, una giornata che sancisce l'inizio di un progetto che sta nel nostro cuore ed è nel Dna della nostra azienda, un progetto che si occu ... iltempo.it Salute: Del Vecchio (Fondazione EssilorLuxottica Italia), ‘difendere diritto alla vista investendoQuesta è una giornata che sancisce l’inizio di un progetto che sta nel nostro cuore e nel nostro Dna di azienda: difendere il diritto alla vista investendo sui giovani, nelle università e nell’Italia ... sassarinotizie.com Del Vecchio compra una fabbrica dismessa a Tor Sapienza: diventerà una casa di Sant'Egidio per anziani e rifugiati x.com Quella del vecchio leader del Carroccio è stata una pedagogia del disprezzo che ha sdoganato il razzismo infra-nazionale sotto le vesti del federalismo. Il suo declino fisico ha coinciso con una mutazione genetica della Lega, ma lo stampo originale è ancora l - facebook.com facebook