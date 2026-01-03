Le Zebre Parma affrontano una difficile trasferta a Glasgow, dove incontrano i Warriors nell’ambito dell’United Rugby Championship. Nonostante gli sforzi in difesa, i biancoverdi non riescono a contrastare la solidità degli avversari e subiscono una sconfitta. La partita evidenzia le sfide del team emiliano nel torneo, che cerca di migliorare le proprie prestazioni in un campionato sempre più competitivo.

Escono sconfitte da Glasgow le Zebre Parma, che lottano come possono in difesa contro l’armata dei Warriors nell’United Rugby Championship, ma alla fine devono alzare bandiera bianca di fronte alla superiorità degli scozzesi e arriva l’ennesimo ko per gli emiliani. Parte subito in attacco Glasgow, che muove tanto l’ovale, ma regge l’urto la difesa delle Zebre, che dopo aver fatto sfogare i padroni di casa prova a spingere lei sull’acceleratore, conquista una touche ampiamente nei 22 scozzesi, ma un in avanti ferma tutto. Torna ad attaccare la squadra di casa e da una touche sui 5 metri arriva la meta di McDowall al 13’ e Glasgow avanti 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma crollano in casa dei Glasgow Warriors

Leggi anche: United Rugby Championship 2025-2026, le Zebre Parma cadono in casa contro i DHL Stormers

Leggi anche: United Rugby Championship: le Zebre Parma non superano lo scoglio Cardiff

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

URC: le Zebre ritoccano la formazione in vista del secondo round col Benetton; Zebre v Benetton, le formazioni del derby di ritorno del 27 dicembre; Zebre-Benetton Treviso oggi, United Rugby Championship: orario, tv, streaming; URC: il XV delle Zebre per il derby d’Italia casalingo contro Benetton.

United Rugby Championship, per Benetton e Zebre doppia sfida scozzeze - Ultimo turno dell’United Rugby Championship questo weekend prima della pausa per le coppe europee di rugby e per la Benetton Treviso e le Zebre Parma si ... oasport.it