UniBg OnAir | da oggi ancor più voce e parola alle nuove generazioni

Da oggi, UniBg OnAir prosegue la sua programmazione, rafforzando il collegamento tra l’Università degli studi di Bergamo e la città. La trasmissione funge da punto di incontro tra giovani e altre generazioni, offrendo uno spazio di ascolto e confronto per ascoltare le voci di studenti e cittadini. La programmazione si rivolge a un pubblico vario e si svolge regolarmente nel corso della settimana.

Continua la programmazione di UniBg OnAir, il ponte fra l'Università degli studi di Bergamo e la città, il luogo di incontro per giovani e fra le generazioni. Spazio dunque ancora alle dirette del mattino con UniBg Live: Before (8.00-10.00) e del pomeriggio con UniBg Live: After (14.00-16.00), e alle rubriche musicali come QQQ, The Hair that Used to Be, Gigi's Groove Garden, Mama Africa, Mixed by Ghygo e Side A. Alessio's r'n'beats. Musica su più piani e di matrici diverse che raccontano un universo variegato e coerente insieme. Questa settimana il palinsesto si arricchisce in modo importante. Giovedì 12 e venerdì 13 marzo prendono il via podcast e programmi che danno direttamente voce e parola alle nuove generazioni.