Crisi energetica l’Europa studia un nuovo pacchetto di aiuti Ribera | Dobbiamo evitare la frammentazione del mercato

La vicepresidente esecutiva della Commissione europea ha dichiarato che l’Europa potrebbe modificare il quadro sugli aiuti di Stato all’industria se la crisi energetica, causata dal conflitto in Medio Oriente, dovesse peggiorare e continuare a far salire i prezzi. La stessa ha aggiunto che è importante evitare la frammentazione del mercato e mantenere l’unità tra gli stati membri.

La vicepresidente esecutiva della Commissione europea Teresa Ribera ha aperto alla possibilità di adattare il quadro europeo sugli aiuti di Stato all’industria se la crisi energetica derivante dal conflitto in Medio Oriente dovesse aggravarsi e continuare a spingere verso l’alto i prezzi. Intervenendo alla 23ma Conferenza internazionale sulla concorrenza di Berlino, Ribera ha spiegato che il Clean Industrial State Aid Framework (CISAF) adottato nel giugno 2025, è nato per accompagnare la trasformazione industriale e la decarbonizzazione, ma potrebbe non essere sufficiente da solo in uno scenario di emergenza prolungata. “È stato concepito... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

