La compagna del biatleta norvegese rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. Dopo aver visto il partner salire sul podio e scoppiare in lacrime, lei si è lasciata andare a una confessione difficile da digerire. “Difficile perdonare, mi ha messo in una situazione difficile”, ha detto, spiegando il dolore e la delusione dietro la sua reazione. La vicenda ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando in sospeso il futuro della coppia.

Una medaglia sul podio, le lacrime davanti alle telecamere e una confessione shock che nessuno si aspettava. È quello che è successo martedì ad Anterselva durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, quando il norvegese Sturla Holm Laegreid, 28 anni, ha conquistato il bronzo nella gara individuale di biathlon sui 20 chilometri. Invece di festeggiare, l’atleta ha fatto qualcosa di clamoroso: davanti ai microfoni dell’emittente norvegese NRK ha ammesso pubblicamente di aver tradito la sua compagna. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto in Norvegia dove il caso ha creato grande clamore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La compagna tradita risponde al biatleta norvegese: “Difficile perdonare, mi ha messo in una situazione difficile”

La fidanzata del biatleta norvegese tradito si presenta in tv e rifiuta le scuse.

