Basket sul Flaminio si abbatte la tempesta perfetta | la Dole Rimini affonda contro la Libertas Livorno

Sul campo del palasport Flaminio, la partita tra Dole Rimini e Libertas Livorno si è conclusa con un netto successo degli ospiti. Dopo un primo quarto equilibrato, Livorno ha preso il controllo del gioco, dimostrando maggiore efficacia in attacco e solidità in difesa. La gara ha confermato l’importanza delle strategie e della concentrazione nel basket, evidenziando le differenze tra le due formazioni in questa sfida di campionato.

Dura 15' questa volta il match tra Dole Rimini-Bi.Emme Service Livorno, con gli ospiti capaci di fare la voce grossissima al palasport Flaminio. Gli uomini di coach Diana passeggiano sui resti di Rbr fino al 77-109 finale. Nel contesto del match pesa la straordinaria produzione offensiva tenuta.

