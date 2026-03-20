Una qualifica professionale gratuita contro la dispersione scolastica

L’Accademia organizza un corso gratuito di Operatore del Benessere rivolto a studenti nell’ambito della terza annualità del percorso IeFP promosso dalla Municipalità 3. L’obiettivo è offrire una qualifica professionale senza costi, con l’intento di ridurre la dispersione scolastica. Il corso mira a preparare i partecipanti in modo pratico, coinvolgendo giovani in un percorso formativo qualificante.

L’Accademia è l’ente formativo incaricato del corso di Operatore del Benessere nell’ambito della terza annualità IeFP promossa dalla Municipalità 3. Il percorso – completamente gratuito e rivolto a giovani tra i 15 e i 24 anni che hanno abbandonato gli studi – conduce alla qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo. Una qualifica professionale per tenere i giovani del Rione Sanità e del cuore di Napoli dentro percorsi scolastici, e al contempo per permettere loro di conseguire competenze spendibili concretamente nel mondo del lavoro. L’Accademia Liliana Paduano è di nuovo al fianco delle istituzioni, questa volta in... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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