Il 100 c’è | scuole territori e comunità unite contro la dispersione scolastica in Irpinia

Questa mattina ad Avellino si è tenuto un incontro al Circolo della Stampa per parlare di dispersione scolastica e di come le scuole e le comunità dell’Irpinia cercano di combatterla. Sono stati presentati progetti e iniziative per aiutare i ragazzi a stare in classe e a non abbandonare gli studi. La discussione è stata animata e ha coinvolto insegnanti, genitori e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti per trovare soluzioni concrete.

Al Circolo della Stampa di Avellino presentato il progetto dell'Officina dei Talenti: focus su povertà educativa e bambini nelle aree interne Avellino, 30 gennaio 2026 – Al Circolo della Stampa di Avellino, questa mattina, si è parlato di bambini, scuola e territori che faticano a restare in piedi. È stato presentato "Il 100 c'è", progetto dell'Officina dei Talenti che prova a intervenire dove le distanze contano ancora: povertà educativa e dispersione scolastica nelle aree interne irpine. In sala amministratori, operatori sociali, educatori. Persone abituate a misurare i problemi nei gesti quotidiani, non nelle percentuali.

