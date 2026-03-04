Guerra del Golfo il racconto di un genovese ad Abu Dhabi | Vedo i droni alla finestra ma la vita scorre tranquilla

Un ingegnere genovese impiegato in Hitachi, che si trova ad Abu Dhabi, ha raccontato che la situazione nel paese è molto tranquilla, quasi surreale, nonostante gli attacchi missilistici e i droni lanciati dall’Iran nelle ultime ore. Dalla sua finestra, osserva i droni nel cielo, ma la vita quotidiana continua senza interruzioni significative. La descrizione di Prosperi si concentra sul contrasto tra le tensioni e il clima apparentemente sereno negli Emirati Arabi Uniti.

L’ingegnere Tommaso Prosperi racconta esplosioni in lontananza e droni intercettati, ma anche spiagge affollate, negozi aperti e iftar regolari: "La vita continua normalmente" “La situazione è molto tranquilla, quasi surreale”. Così Tommaso Prosperi, ingegnere genovese impiegato in Hitachi, descrive da Abu Dhabi il clima che si respira negli Emirati Arabi Uniti dopo gli attacchi missilistici e i droni lanciati dall’Iran nelle ultime ore. Prosperi si trova negli Emirati per seguire un progetto ferroviario e sarebbe dovuto rientrare in Italia a fine aprile. Nonostante la tensione internazionale, racconta una quotidianità che prosegue senza apparenti scosse. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

