A Abu Dhabi si svolgono i colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, con l’obiettivo di trovare una via d’uscita dal conflitto nel Donbass. Kiev chiede segnali concreti di pace, mentre Mosca sottolinea la necessità di un ritiro delle forze dal territorio. Questi incontri rappresentano un momento cruciale per cercare di fermare la guerra e avvicinare le parti a un accordo duraturo.

Colloqui Usa-Russia-Ucraina negli Emirati: Kiev chiede segnali di pace, Mosca insiste sul ritiro dal Donbass mentre la guerra continua E’ attorno alla regione della regione dell’Ucraina orientale che ruota il confronto più delicato dall’inizio dell’invasione russa: i colloqui trilaterali tra Usa, Russia e Ucraina, ad Abu Dhabi e destinati a proseguire per almeno altri due giorni. Un formato raro, carico di simboli e aspettative, ma anche di sospetti incrociati. Volodymyr Zelensky lo ha detto senza giri di parole: l’incontro è importante, ma ora tocca a Mosca. “Da molto tempo non c’erano negoziati tripartiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donbass come linea rossa: ad Abu Dhabi il negoziato che può fermare la guerra

Abu Dhabi, il primo tavolo a tre sulla guerra in Ucraina: Stati Uniti, Kiev e Mosca si incontrano sul nodo DonbassOggi si apre un incontro trilaterale a Abu Dhabi tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, focalizzato sulla questione del Donbass.

Trilaterale ad Abu Dhabi: il Cremlino gela l'ottimismo di Zelensky e chiede il ritiro dal DonbassA Abu Dhabi si sono svolti colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, segnando un momento di tensione nelle relazioni internazionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il Donbass, Putin e la Banda Bassotti: storia del più incredibile esperimento fasciocomunistaI territori che la Russia vuole togliere all'Ucraina rappresentano da anni un grande laboratorio rossobruno. Un inganno che seduce (e foraggia) pezzi di ... repubblica.it

Sulla linea di contatto del Donbass, le immagini dall'Oblast di Donestk. Il reportage dell'inviato Lorenzo Attianese #ANSA - facebook.com facebook