Fossili e reperti paleolitici sull’Isola dei Cipressi | custodire questo piccolo tesoro non fu reato

Gli archeologi hanno scoperto un tesoro di oltre 150 reperti sull’Isola dei Cipressi, a Pusiano. La maggior parte di questi pezzi risale al Paleolitico e potrebbe appartenere a un antico insediamento di palafitte nella zona Erbese. La scoperta non è un reato, anche se ha fatto discutere tra gli esperti e le autorità.

Pusiano (Como) – Un tesoro archeologico, composto da oltre 150 pezzi in buona parte di origine paleolitica, riferibili con ogni probabilità a un insediamento di palafitte della zona Erbese. Fino a un anno e mezzo fa, si trovavano sull’Isola dei Cipressi, il cui titolare, Gerolamo Gavazzi, dopo averli acquisiti in più riprese, li aveva messi a disposizione delle scolaresche, organizzandoli in teche e in un percorso museale. Nel frattempo, per due volte nel 2017, si era rivolto alla Soprintendenza, per capire come gestire i reperti, e allo stesso tempo informare della loro esistenza. Non aveva ottenuto nessuna risposta, fino al 2024 quando, dopo il sopralluogo della Soprintendenza, i carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale li avevano sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fossili e reperti paleolitici sull’Isola dei Cipressi: custodire questo piccolo tesoro non fu reato Approfondimenti su Isola dei Cipressi Il patrimonio "invisibile". Svelato il tesoro nascosto: i depositi dell’Archeologico visitabili con seimila reperti Ancona svela il suo patrimonio nascosto: al Museo Archeologico Nazionale delle Marche sono ora esposti oltre seimila reperti, finora celati in ambienti degradati. Mondiali calcio 2026, isola Curaçao si qualifica dopo 0-0 con Giamaica: il VIDEO dei tifosi dopo classifica del Paese più piccolo in competizione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Isola dei Cipressi Datate per la prima volta in modo diretto uova fossili di dinosauroVerso la fine del Cretacico, quando la Terra era ancora dominata dai dinosauri, nell’area dell’attuale provincia di Hubei, Cina centrale, un dinosauro non ben identificato depose alcune uova che ... lescienze.it Dinosauro al museo! Ora in Sicilia puoi ammirare lo scheletro di un Tarbosauro di 8 metri e straordinari reperti fossiliUn ritorno al Mesozoico nel cuore della Sicilia, con quel senso di stupore infantile che riaffiora quando ci si trova davanti a creature che dominavano la Terra milioni di anni fa. Dal 2 dicembre 2025 ... greenme.it "La storia della vita in 100 fossili" è un viaggio attraverso i tre miliardi e mezzo di anni in cui si è evoluta la vita sulla Terra. Immagini dei reperti - scelte dagli autori tra le collezioni di due importanti musei - illustrano le storie di migrazioni, estinzioni e catastrofi, n - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.