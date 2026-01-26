WhatsApp e la truffa del codice a sei cifre come proteggersi

Recentemente, su WhatsApp si è diffusa una nuova truffa legata alla richiesta del codice a sei cifre. Questa minaccia sfrutta principalmente l’ingegnosità degli utenti, piuttosto che vulnerabilità tecniche della piattaforma. Conoscere le modalità di difesa e adottare semplici accorgimenti può aiutare a prevenire il rischio di frodi e proteggere i propri dati personali.

(Adnkronos) – Negli ultimi giorni è tornata una delle minacce di phishing più diffuse su WhatsApp, e la vulnerabilità più sfruttata dai cybercriminali non è di natura tecnica, ma umana. Il meccanismo del furto d’identità sul servizio di messaggistica di Meta inizia solitamente con la ricezione imprevista di un SMS contenente un codice di verifica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

WhatsApp, occhio alla truffa del codice a 6 cifre: come funzionaWhatsApp, applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, rappresenta un elemento fondamentale della vita quotidiana di miliardi di utenti.

