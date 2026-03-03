Caragol che cosa ha ispirato l’iconica borsa di Antonio Marras

Durante la Milano Fashion Week, Antonio Marras ha presentato la collezione autunno-inverno 202627, lasciando un segno con la sua eleganza. La sfilata ha mostrato capi che combinano raffinatezza e creatività, mentre l’ispirazione dietro l’iconica borsa rimane un punto di interesse. La presentazione ha concluso una settimana ricca di eventi nel settore della moda.

Calato il sipario sulla Milano Fashion Week, quello che rimane della settimana della moda è sicuramente la poesia elegante di Antonio Marras, che ha caratterizzato la sua collezione Fall-Winter 202627. Antonio Marras, una collezione di pura eleganza poetica Una collezione che - come l'ha presentata lo stilista sardo - nasce in un respiro sospeso, in quel dialogo necessario tra ciò che siamo e il gesto contemporaneo di abitare la propria anima. Antonio Marras introduce i suoi modelli attraverso un messaggio poetico, un racconto dove l'abito nasce da un incontro, da un introspezione profonda che mette in comunicazione. "Esiste un silenzio antico fatto d’oro, tessuto dal camminare delle formiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il respiro della Caragol: Antonio Marras e il suo giardino tra rose e broccatiAntonio Marras autunno inverno 2026: pizzi, broccati e sartoria. Protagonista la borsa Caragol con rose ricamate e una palette materica. globestyles.com

Antonio Marras omaggia l'anima con tutte le sue fragilitàAntonio Marras porta come sempre un po' della sua Sardegna sulle passerelle di Milano: la collezione per l'AI 26 trae ispirazione dalle Janas, piccole fatine conosciute come figure mitologiche tradizi ... it.fashionnetwork.com

