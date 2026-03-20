Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 23 al 27 marzo ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. L’amicizia tra Teo e Cristina è cresciuta ma porta con sé nuove preoccupazioni, mentre un teso confronto tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spinge l’uomo a cercare risposte da Greta, che sembra nascondere un segreto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: Eduardo di nuovo sulla cattiva strada

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