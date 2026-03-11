Un posto al sole le anticipazioni del 12 marzo 2026 | lo sfogo violento di Eduardo

L’appuntamento serale con Un posto al sole torna il 12 marzo 2026, portando avanti la tradizione della soap di Rai 3, in onda dal 1996. In questa puntata, Eduardo si lascia andare a uno sfogo violento, creando tensione tra i personaggi e attirando l’attenzione degli spettatori sulla scena. La serie continua a mantenere il suo ruolo di punto fisso nel palinsesto della rete.

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: Eduardo si sfoga contro Giulia. Nella puntata precedente dell’11 marzo 2026. Nella puntata di mercoledì 11 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto che Cristina e i due, nonostante Marina provi a mediare, arriveranno allo scontro aperto. 🔗 Leggi su Dilei.it

