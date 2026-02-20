Un posto al sole le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026

Un posto al sole, la soap di Rai 3, tornerà in onda dal 23 al 27 febbraio 2026 con molte novità. La causa è l’avvicendamento di alcuni protagonisti principali e l’introduzione di nuovi personaggi. La trama si concentrerà sui contrasti tra le famiglie e sui cambiamenti nelle relazioni sentimentali. Tra le vicende inedite, ci saranno colpi di scena nelle vite di Silvia e Michele. La produzione ha già annunciato che gli episodi mostreranno anche alcuni risvolti sorprendenti, mantenendo alta l’attenzione dei fan. La prossima settimana si preannuncia intensa.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 23 al 27 febbraio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell'ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.