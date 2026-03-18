Dal 23 al 27 marzo 2026, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Greta nasconde una relazione clandestina. La scoperta di questa storia potrebbe mettere sotto pressione Roberto, Cristina e Marina, creando tensioni tra i personaggi principali. La vicenda si sviluppa in un contesto di segreti e rivelazioni che preparano un susseguirsi di colpi di scena nella trama della soap.

Greta nasconde una relazione segreta che rischia di sconvolgere Roberto, Cristina e Marina: le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 marzo 2026 promettono colpi di scena. Lunedì 23 Marzo 2026: Il comportamento enigmatico di Greta inizia ad alimentare dubbi sempre più insistenti tra chi le sta intorno, soprattutto dopo la sorprendente richiesta fatta a Roberto di occuparsi di Cristina mentre lei si prende una pausa dalla sua vita quotidiana. All’apparenza la donna parla di bisogno di solitudine e di riflessione, ma dietro questa scelta si nasconde una verità molto più complessa e destinata a scuotere profondamente gli equilibri della sua famiglia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Un Posto Al Sole, Anticipazioni dal 23 al 27 Marzo 2026: Chi E' L'Altro Uomo Di Greta

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