Il sindaco di Pescate ha annunciato che il Quarto ponte, inaugurato un mese e mezzo fa, sarà illuminato di rosa a partire dalla sera di venerdì in occasione della Festa della Donna. Con questa iniziativa, l’amministrazione intende celebrare la ricorrenza e rendere omaggio alle donne. La scelta di colorare il ponte di rosa rappresenta un gesto simbolico che coinvolge la comunità locale in questa giornata speciale.

"È un ponte sensibile e romantico il nostro. Auguri a tutte le donne già da stasera" “È un ponte sensibile e romantico il nostro. Auguri a tutte le donne già da stasera”. Sono le parole con le quali il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha illustrato la scelta di illuminare di rosa, già dalla serata di venerdì, il Quarto ponte inaugurato un mese e mezzo fa. Un'iniziativa attuata in vista dell'8 Marzo. “Se vi chiedete perché da oggi e fino a domenica il Quarto ponte ha questo colore rosa, è semplicemente per salutare tutte le donne nella loro Festa. È anche un ponte romantico il nostro. Auguri” - è il messaggio rilanciato anche sui social dal sindaco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Cassano, sale la febbre da Giro. La città si colora a festa per l’evento “L’Italia in Rosa“

Giornata vittime civili delle guerre. Ponte della Dogana si colora di bluIl comune di Fabbriche di Vergemoli quest’anno aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si...

She Went Back in Time to Save Her Abused Mother—The Billionaire Can’t Resist Loving and ShieldingHer

Tutti gli aggiornamenti su Festa della.

Temi più discussi: Il Quarto ponte si colora di rosa per la Festa della donna; Pescate, il parco Addio Monti è ancora un cantiere; Risuona il quarto movimento della sinfonia urbana dei Monza Music Meetings: dal 15 al 29 marzo; Ipotesi terzo ponte sul Piave, incontro tra i sindaci e Anas.

Il Quarto ponte si colora di rosa per la Festa della donnaÈ un ponte sensibile e romantico il nostro. Auguri a tutte le donne già da stasera. Sono le parole con le quali il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha illustrato la scelta di illuminare di rosa, ... leccotoday.it

Il Quarto ponte già divide. Il Pd: opera dimezzata manca l’uscita dalla cittàRitardi, silenzi e prese in giro. La promessa del vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, e del presidente lombardo, Attilio Fontana, che il nuovo Quarto ponte di Lecco, ora a ... ilgiorno.it

Per curiosità… voi cosa fate per la festa della donna - facebook.com facebook

Festa della Donna, Extinction Rebellion cambia i nomi delle vie di Torino con i nomi di partigiane: «Cinque nostre attiviste denunciate» x.com