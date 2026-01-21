Il Cesena punta a valorizzare la rosa già a disposizione, con un mercato ancora fermo. Dopo tre quarti della finestra invernale senza interventi, sembra prevalere l’intenzione di dare più spazio ai giocatori attuali, senza nuovi innesti. La strategia si concentra quindi sul rafforzamento interno, mantenendo un approccio prudente e mirato a migliorare la squadra con le risorse esistenti.

Allungare una rosa troppo corta è l’obiettivo dichiarato a inizio gennaio, ma trascorso ormai tre quarti del tempo concesso nella finestra di mercato invernale senza che nulla si sia mosso, l’impressione è che l’input arrivato dall’alto sia di dare più spazio a chi c’è già in casa senza aggiungere nulla dall’esterno. Forte di una classifica più che tranquilla, bastano dieci o dodici punti da qui alla fine per garantirsi la permanenza in cadetteria, e con l’accesso ai play off come obiettivo più che raggiungibile, il board americano sembra voler frenare sull’opportunità di nuove operazioni in entrata indicando nel maggior utilizzo di elementi di proprietà, finora poco impiegati da Michele Mignani, la via per allungare le possibilità di rotazione oltretutto valorizzando il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena vuole valorizzare la rosa . Mercato fermo, si guarda in casa

Calciomercato Lazio, Sarri ha individuato il profilo giusto per rinforzare la rosa e guarda in casa Milan! Tutti i dettagliLa Lazio si prepara alla finestra di mercato invernale, con Maurizio Sarri che ha identificato il profilo giusto per rafforzare la rosa.

Mercato Juve, Spalletti svela le priorità bianconere: il tecnico vuole questi calciatori per completare la rosaIn conferenza stampa, Spalletti ha illustrato le priorità del mercato della Juventus, evidenziando i ruoli chiave da rinforzare per completare la rosa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Cesena vuole valorizzare la rosa . Mercato fermo, si guarda in casa; Eventi congiunti tra Forlì e Cesena.

Il Cesena vuole valorizzare la rosa . Mercato fermo, si guarda in casaSalgono le quotazioni di Guidi e Magni. In caso di partenza di Diao, resta invece aperta la pista dell’attaccante ... ilrestodelcarlino.it

Lai moda nasce a Cesena! Un percorso completo tra manualità artigianale, strumenti digitali e programmi all’avanguardia, pensato per chi vuole trasformare la propria passione in carriera nel mondo della moda. Cesena è una città piccola, ma ricca di cultur facebook