Un nuovo impianto neurale permette di ripristinare la possibilità di parlare a chi ha subito una paralisi totale. La tecnologia si collega direttamente al cervello, consentendo ai soggetti interessati di esprimersi verbalmente. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nel campo delle soluzioni mediche per le persone con disabilità motorie e della comunicazione. L’intervento apre nuove strade per il futuro della riabilitazione.

La perdita della possibilità di comunicare è uno degli aspetti più devastanti per le persone aff ette da paralisi. Eppure, il cervello di una persona paralizzata non è un cervello silenzioso. Anzi, è esattamente il contrario. Il suo cervello continua a parlare, a mandare comandi, a credere che da qualche parte ci siano ancora muscoli pronti a rispondere e a muoversi. Dalla corteccia motoria cerebrale partono sempre gli stessi segnali. Semplicemente non arrivano mai a destinazione. Sulla base di questo funzionamento cerebrale, elegante e controintuitivo, un gruppo di ricercatori di Mass General Brigham e Brown University ha creato un sistema rivoluzionario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Un nuovo impianto neurale restituisce la parola a chi è paralizzato

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