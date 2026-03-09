Chi di Minaudo colpisce di Estupinan perisce | il Milan finalmente restituisce la focaccia Ziliani

Nel derby, Estupinan segna un gol decisivo e mette in difficoltà il Milan, che aveva un vantaggio di sette punti in classifica. L’Inter mostra segnali di preoccupazione, mentre i tifosi si rivolgono a San Peppino in attesa di risposte. Ziliani commenta la partita sottolineando come la squadra di casa abbia ripreso il controllo del match e ripristinato l’equilibrio nel campionato.

Sette punti di vantaggio non bastano: l'Inter trema, i tifosi invocano San Peppino, e Estupinan ricorda a tutti chi comanda nel derby. Ecco cosa scrive Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, su Substack: "I tifosi dell'Inter si raccomandano a San Peppino Prisco: dopo gli scudetti sfumati nel 2022 e 2025 la paura è che la "sindrome Bitossi" dopo Inzaghi arrivi a colpire anche Chivu. Sette punti di vantaggio a 10 giornate dalla fine restano tanti, ma il nuovo derby perso e i volti attoniti di Chivu e Dimarco in tv risvegliano nei tifosi nerazzurri antichi fantasmi. E mentre monta l'attesa di ascoltare Rocchi a Open Var spiegare perchè non è stato concesso il rigore per il mani di Ricci, infuria alle spalle delle milanesi la bagarre per il 4° posto Champions con la Roma passata in un amen dal paradiso all'inferno".