Un impianto cocleare smart restituisce l’udito | al Policlinico di Bari un bambino torna a sentire in stereo

L a tecnologia che migliora la vita, partendo dall’ascolto. Al Policlinico di Bari un bambino di 11 anni ha recuperato una percezione sonora più completa grazie a un nuovo impianto cocleare smart di ultima generazione, capace di rendere più efficace anche il percorso di cura. Medicina rigenerativa, l’innovazione per la gestione dello stress. La parola all’esperta X Un nuovo ascolto più vicino alla vita reale. La tecnologia che cambia la quotidianità, soprattutto quando restituisce un senso fondamentale come l’udito. È successo al Policlinico di Bari, dove un bambino di 11 anni ha recuperato una percezione sonora più completa grazie a un nuovissimo impianto cocleare smart, capace di migliorare non solo l’ascolto, ma anche il percorso di cura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

