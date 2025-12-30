Napoli capitale europea dello sport 2026 | eventi nazionali e internazionali

Napoli è stata riconosciuta come capitale europea dello sport per il 2026, un titolo che sottolinea il ruolo della città come centro di eventi sportivi di rilievo. Nel corso dell’anno, si prevedono oltre cinquanta eventi nazionali e internazionali, coinvolgendo più di ventuno discipline sportive. Questa designazione, ottenuta nel novembre 2023, rappresenta un’importante occasione per promuovere il patrimonio sportivo e culturale di Napoli a livello europeo.

Tempo di lettura: 3 minuti Cinquantasei eventi sportivi, competitivi e no, per oltre 21 discipline. Sono i numeri di Napoli capitale europea dello sport 2026, titolo assegnato nel novembre 2023 nel confronto con la città spagnola di Saragozza. “Abbiamo un fitto programma di eventi organizzati con le federazioni nazionali, con il Coni e con la partecipazione delle strutture sportive della città – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – ma sarà anche un anno in cui ci concentreremo sul completamento degli interventi su tanta impiantistica affinchè ci sia un lascito duraturo: termineremo il grande lavoro su tutte le piscine e interventi nelle Municipalità su campetti e impianti diffusi perché questo è lo spirito di questo anno di sport che è competitivo, ma anche e soprattutto per i giovani e nelle periferie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

