Benvenuta Napoli, riconosciuta come Capitale Europea dello Sport. Tuttavia, questa designazione si riferisce principalmente agli eventi sportivi ricorrenti, tra cui la recente America's Cup, piuttosto che a ingenti investimenti o finanziamenti. Napoli continua a essere un punto di riferimento per appuntamenti sportivi tradizionali, mantenendo la sua vocazione e passione per lo sport, senza dover necessariamente fare affidamento su grandi risorse o progetti straordinari.

Benvenuta Napoli Capitale Europea dello sport. Ma cos’è Napoli capitale europea dello sport. Sbaglia chi pensa che siano soldi, finanziamenti, Pnrr e qualcos’altro. Nulla di tutto questo. Napoli capitale europea dello sport è un contenitore. Una occasione. Se abbiamo modo di riempirlo bene, altrimenti passa così come è arrivato. Vent’anni fa Aces, che assegna il titolo di Capitale Europea dello Sport, cominciò a distribuire, con l’appoggio di Bruxelles, titoli di capitale, città, regione dello sport. Un modo per fare cultura più che per fare agonismo. Un modo per passare un messaggio di wellness, benessere, movimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli Capitale Europea dello sport ma in realtà gli eventi sono quelli di sempre (più l’America’s Cup)

Leggi anche: Giro d’Italia a Napoli, il pokerissimo della Città Metropolitana. Omaggio a Bagnoli e all’America’s Cup nell’anno di Napoli capitale europea dello Sport

Leggi anche: America’s Cup 2027, Valditara: “Napoli per due anni diventerà capitale dello sport”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli capitale europea dello sport 2026: il sindaco, le piscine e gli eventi; Napoli capitale europea dello sport 2026, eventi nazionali e internazionali; Presentato il calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026; Presentazione ufficiale di ‘Napoli Capitale Europea dello Sport 2026’.

Al via Napoli capitale europea dello sport “Acceleriamo per Maradona e Palaeventi” - NAPOLI – Non un semplice cartellone di eventi, ma una vera dichiarazione d’intenti: lo sport come servizio pubblico, infrastruttura sociale e leva di rigenerazione urbana. napolipiu.com