Paolo Bonolis e l'avere una compagna | Sembro un animale in cattività ma perché mi devo accoppiare per forza?

Paolo Bonolis torna a parlare della sua vita privata in modo scherzoso durante l’intervista a Verissimo. Risponde con ironia alla domanda sulla possibilità di avere una compagna, dicendo che si sente come un animale in cattività e si chiede perché debba per forza accoppiarsi. Il conduttore non si prende troppo sul serio e scherza anche con il figlio Davide, lasciando trasparire una visione leggera e disinvolta della sua situazione sentimentale.

