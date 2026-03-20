Un veterinario di Civitanova è stato condannato per aver maltrattato la moglie per diversi anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avvolto un filo di ferro attorno al collo della donna e l’avrebbe colpita con calci e pugni. La donna avrebbe anche subito insulti e richieste di preparare il pranzo, in alcuni casi dopo il parto o mentre era in gravidanza.

CIVITANOVA Per anni avrebbe maltrattato la moglie aggredendola sia verbalmente sia fisicamente, costringendola a preparare il pranzo per lui e per i suoi amici anche subito dopo il parto o durante gli ultimi periodi della gravidanza e arrivando anche ad avvolgerle un filo di ferro attorno al collo. Ieri un veterinario che vive a Civitanova è stato condannato a un anno e quattro mesi. Per avere la sospensione della pena dovrà partecipare a un percorso di recupero per persone maltrattanti. La ricostruzione In base a quanto ricostruito dalla Procura (il fascicolo era del pubblico ministero Cristina Polenzani) i primi episodi maltrattanti si sarebbero verificati a febbraio del 2012 e sarebbero proseguiti per diversi anni finché la donna, non riuscendo più a sostenere quella situazione, aveva deciso di denunciarlo ai carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Un filo di ferro avvolto attorno al collo della moglie. Poi, calci e pugni: veterinario di Civitanova condannato

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