Calci e pugni anche mentre è steso a terra un video shock riprende il pestaggio ai due amici nel centro di Civitanova Marche

Un video diffuso online mostra un episodio di aggressione avvenuto a Civitanova Marche, nel centro della città, nella mattina di domenica 25 gennaio. Le immagini ritraggono due giovani di Chieti vittime di un violento pestaggio, mentre sono a terra e vengono colpiti con calci e pugni. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini.

Nelle immagini si vede un gruppo di giovani che circonda una macchina bianca e subito dopo uno di loro inizia ad aggedire un altro ragazzo, che cade sull'asfalto Un video shock che ha già fatto il giro della rete quello che immortala il pestaggio ai danni di due giovani di Chieti, all'alba di domenica 25 gennaio, a Civitanova Marche (Macerata). Nelle immagini si vede un gruppo di giovani che circonda una macchina bianca e subito dopo uno di loro inizia a prendere a calci e pugni un altro ragazzo, che cade a terra. Mentre è steso sull'asfalto, una terza persona, con un cappuccio, lo prende a pugni a testa, seguito da altri due che gli sferrano calci.🔗 Leggi su Chietitoday.it

