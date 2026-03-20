Un coro unanime | Avanti con i progetti Non si disperda questo patrimonio

Un coro unanime si leva a favore dei progetti culturali, con l’appello a non perdere il patrimonio accumulato. A poche ore dalla conclusione della candidatura a Capitale della Cultura, l’attenzione resta alta e si discute sui prossimi passi da intraprendere. La vicenda è al centro di molte conversazioni, mentre si attendono eventuali sviluppi e decisioni ufficiali.

La candidatura a Capitale della Cultura, a poche ore dall’esito che ha messo fine al sogno, continua a far parlare di sé. Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti, sostiene che la mancata nomina a capitale della cultura 2028 "non deve intendersi come un’occasione perduta". Intanto va registrata la grande prova di affidabilità e comunanza dei due sindaci. Non è poco. Le occasioni di contatto, per far crescere le due comunità, non mancano e questa esperienza credo abbia significativamente aumentato la fiducia reciproca e la capacità di lavorare assieme. Un risultato che, secondo Corzani, potrà precederne molti altri. "Trovo invece... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un coro unanime: "Avanti con i progetti. Non si disperda questo patrimonio" Articoli correlati Lazio, sì unanime allo psicologo scolastico: stop ai progetti spot, il servizio diventa stabile. Coinvolti anche i docentiIl Consiglio regionale del Lazio approva all’unanimità la legge sul Servizio di psicologia scolastica. Leggi anche: Scomparsa Nogaro, un coro unanime di tributo: al fianco degli ultimi