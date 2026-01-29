Lazio sì unanime allo psicologo scolastico | stop ai progetti spot il servizio diventa stabile Coinvolti anche i docenti

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la legge che rende stabile il servizio di psicologia nelle scuole. Ora gli psicologi scolastici saranno una presenza fissa, e non più solo progetti spot temporanei. Anche i docenti sono coinvolti nel nuovo sistema, che mira a offrire supporto continuo agli studenti.

Il Consiglio regionale del Lazio approva all'unanimità la legge sul Servizio di psicologia scolastica. Il servizio diventa stabile per prevenire il disagio degli studenti, coinvolgendo famiglie e territorio, con formazione specifica per docenti e personale ATA. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la legge che istituisce il Servizio di psicologia scolastica. Il via libera definitivo alla proposta n. 61 è arrivato nella seduta del 28 gennaio 2026. Il testo ha raccolto il consenso di tutte le forze politiche, dalla maggioranza all'opposizione, che hanno sostenuto la necessità di rendere strutturale il supporto psicologico negli istituti.

