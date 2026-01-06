Scomparsa Nogaro un coro unanime di tributo | al fianco degli ultimi

La scomparsa di Nogaro ha suscitato un ampio e unanime tributo, riconoscendo il suo ruolo di voce e sostegno per le persone più vulnerabili. Con dedizione e coraggio, ha sempre offerto conforto e speranza, dedicando le sue preghiere anche a figure come don Giuseppe Diana. La sua presenza rimane un esempio di solidarietà e impegno civico, lasciando un segno profondo nella comunità.

" È stato voce, anima e coraggio per molte persone. Mai ha lesinato sollievo verso la sofferenza e a don Giuseppe Diana ha sempre indirizzato le sue preghiere. Ha difeso la pace e la giustizia con l'esempio delle sue azioni e la forza delle sue parole. Chiunque abbia incrociato il suo cammino di fede ne ha condiviso l'intensità. I suoi passi resteranno ora indelebili". Lo scrive sui social il Comitato don Diana commentando la dipartita di monsignor Raffaele Nogaro. "Era davvero una splendida person a". Lo scrive sui social l'ex presidente della Giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino, commentando la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro, che da vescovo ha guidato le diocesi campane di Sessa Aurunca e di Caserta.

