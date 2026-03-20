Un abito fatto con cinque chili di capelli umani | il vestito choc di Lisa Rinna agli Oscar 2026

Durante gli Oscar 2026, Lisa Rinna ha sfoggiato un vestito realizzato con cinque chili di capelli umani, attirando immediatamente l’attenzione. La scelta ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e i media, rendendo il suo look uno dei più discussi della serata. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla motivazione dietro questa creazione audace.

Quando pensi di aver visto tutto sul red carpet, arriva Lisa Rinna a sorprendere tutti. All’ Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, il watch party parallelo agli Oscar 2026, l’attrice americana ha sfoggiato un look che ha catturato ogni sguardo: un abito couture realizzato con cinque chili di capelli umani. A prima vista sembrava un elegante vestito con frange sottili, senza spalline e con dettagli cut-out, ma o sservandolo da vicino emergeva la vera particolarità. Ogni ciocca era autentica, proveniente da fonti etiche, e assemblata con cura maniacale dal designer Christian Cowan, che ha condiviso sui social un video mostrando passo passo la realizzazione dell’abito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Articoli correlati Un abito fatto di 5 chili di capelli umani per Lisa Rinna agli Oscar 2026La creazione indossata, che da lontano potrebbe sembrare un normale abito con frange sottili, senza spalline arricchito di dettagli cut-out, è in... Il significato nascosto della vecchia Hollywood nell’abito Chanel di Jessie Buckley agli Oscar 2026Nel 1956, infatti, Grace Kelly indossò un abito da ballo dalla silhouette straordinariamente simile a quella scelta per gli Oscar. Contenuti e approfondimenti su Lisa Rinna Temi più discussi: Un abito fatto di 5 chili di capelli umani per Lisa Rinna agli Oscar 2026; Oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look (choc) di Lisa Rinna; Kate Hudson sfrigola in un setoso abito marrone con Alicia Silverstone e Lisa Rinna alla festa dei candidati agli Oscar WIF a Los Angeles; Oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look (choc) di Lisa Rinna. Un abito fatto di 5 chili di capelli umani per Lisa Rinna agli Oscar 2026L'attrice americana ha partecipato al watch party degli Oscar 2026 indossando un abito couture fatto di lunghissimi capelli veri. Ecco com'era e chi l'ha fatto ... vanityfair.it Oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look (choc) di Lisa RinnaLisa Rinna, 62 anni, star di Real Housewives of Beverly Hills, ha suscitato scalpore con il look con cui si è ... msn.com «Mi piace correre dei rischi. Mi piace fare cose divertenti. Ho pensato: "È una follia, ma perché non mi mandi qualche schizzo "» Così Lisa Rinna ha commentato la scelta di indossare un abito davvero fuori dal comune all’afterparty degli Oscar organizzato da - facebook.com facebook #oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look "folle" di #lisa rinna x.com