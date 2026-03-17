Durante il watch party degli Oscar 2026, l'attrice americana ha indossato un abito couture realizzato con cinque chili di capelli umani veri. L'outfit ha attirato l’attenzione per la sua originalità e per l’utilizzo insolito di materiali naturali. Nessun altro dettaglio sul design o sulle motivazioni dietro questa scelta è stato reso noto.

La creazione indossata, che da lontano potrebbe sembrare un normale abito con frange sottili, senza spalline arricchito di dettagli cut-out, è in realtà stata realizzata mettendo insieme 5 chili circa di capelli umani. Un materiale «ethically sourced», ovvero di provenienza etica, ha specificato subito il suo creatore, il designer Christian Cowan, che ha condiviso un suggestivo video sul suo profilo Instagram in cui è possibile osservare la costruzione di questo abito esclusivo. Il vestito di Rinna è stato realizzato e messo in piega (è proprio il caso di dirlo) con la collaborazione del marchio di hairstyle professionale TRESemmé e va ad aggiungersi a una serie di abiti decisamente fuori dagli schemi ai quali molte star ci hanno abituato nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un abito fatto di 5 chili di capelli umani per Lisa Rinna agli Oscar 2026

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