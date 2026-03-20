Un 2026 di continui successi per i pizzaioli viestani Alessio Caizzi e Angelo Biscotti

Nel 2026, i pizzaioli viestani Alessio Caizzi e Angelo Biscotti hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e vittorie nei principali concorsi di settore. Entrambi sono protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni che li vede affermarsi come figure di rilievo nel panorama della pizza italiana. La loro attività continua a crescere, consolidando una posizione di rilievo sulla scena regionale e nazionale.

Cronaca di un successo ad alta lievitazione. Sebbene siamo ancora a metà marzo si può dire che il 2026 sia davvero iniziato col botto per il duo viestano composto da Alessio Caizzi e Angelo Biscotti che con la loro pizza e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un 2026 di continui successi per i pizzaioli viestani Alessio Caizzi e Angelo Biscotti Articoli correlati Addio a Vincenzo D’Agostino, storico autore della canzone napoletana paroliere dei grandi successi di Gigi D’AlessioABBONATI A DAYITALIANEWS Si spegne a 64 anni il paroliere dei grandi successi di Gigi D’Alessio Il mondo della musica napoletana è in lutto per la... Cynar, Biancosarti e Vov. I successi da bere di Angelo Dalle Molle in rassegna a MestreHa colto successi imprenditoriali capaci di lasciare traccia nelle abitudini degli italiani: lanciando il Cynar, liquore ’salutare’ a base di... Tutti gli aggiornamenti su Alessio Caizzi Argomenti discussi: La primavera… gioca d’anticipo, equinozio domani 20 marzo alle ore 16.46; Un 2026 di continui successi per i pizzaioli viestani Alessio Caizzi e Angelo Biscotti. C’È POSTA PER TE 2026, 7A PUNTATA/ Dirette e storie: Gigi D’Alessio è regalo di Giovanna per papà GiuseppeC'è posta per te 2026 torna in onda oggi 21 febbraio su Canale 5 con una nuova puntata: anticipazioni, storie e chi sono gli ospiti Diretta C’è posta per te, 7a puntata 21 febbraio 2026: Gigi ... ilsussidiario.net