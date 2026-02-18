Addio a Vincenzo D’Agostino storico autore della canzone napoletana paroliere dei grandi successi di Gigi D’Alessio

Vincenzo D’Agostino, noto paroliere di Gigi D’Alessio, è morto a 64 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia ha fatto subito il giro del mondo musicale napoletano, dove D’Agostino aveva scritto testi di canzoni molto popolari. La sua morte lascia un vuoto tra artisti e fan, soprattutto perché aveva contribuito a creare successi che ancora oggi vengono ascoltati nelle piazze e nelle radio.

Si spegne a 64 anni il paroliere dei grandi successi di Gigi D'Alessio. Il mondo della musica napoletana è in lutto per la scomparsa di Vincenzo D'Agostino, autore di alcuni tra i brani più amati del repertorio partenopeo contemporaneo. Aveva 64 anni ed era malato da tempo. Il suo nome è legato in modo indissolubile a quello di Gigi D'Alessio, per il quale ha scritto testi che hanno segnato un'epoca, come 'Non dirgli mai' e 'Mon amour', diventati veri e propri classici della musica italiana. Una carriera oltre il sodalizio con D'Alessio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D'Alessio (@gigidalessioreal) La collaborazione con D'Alessio è stata centrale nella sua carriera, ma il percorso artistico di D'Agostino è stato molto più ampio.

